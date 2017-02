No passado dia 3 de fevereiro, o Centro de Recuperação Infantil de Almeirim participou, com duas atletas, no Corta-Mato Escolar da Lezíria e Médio Tejo, no Parque da Zona Norte, em Almeirim.

A Rita Santos terminou a prova em 1º lugar no escalão – Desporto Adaptado e a Maria Cristiana obteve igualmente o 1º lugar no escalão Iniciado Feminino NEE. As duas atletas ficaram apuradas para participar no campeonato Nacional de Corta-Mato.