No próximo dia 18 de fevereiro que irá decorrer mais uma recolha de medicamentos do banco farmacêutico. Todas as farmácias do concelho de Almeirim aderiram a esta iniciativa.

A Jornada de Recolha de Medicamentos do Banco Farmacêutico quer sensibilizar os portugueses para a doação de medicamentos e produtos de saúde não sujeitos a receita médica, numa dinâmica semelhante à do Banco Alimentar Contra a Fome.