Piloto almeirinense vence primeira corrida do ano

O piloto João Reguinga, da secção de Motocross dos 20 km de Almeirim, venceu a primeira corrida de Motocross do ano 2017, na Pista da Quinta Grande, em Rebocho.

Esta foi a primeira prova do MX Ribatejo, que decorreu no passado domingo dia 5 de fevereiro, com João Reguinga a conseguir o primeiro lugar da geral na classe de iniciados, com uma Suzuki 85cc.

Na primeira manga o piloto arrancou e terminou na 2ª posição. Na segunda manga arrancou na 3ª posição e ainda na primeira volta conseguiu passar para a 1º, posição que se manteve até à última curva mas foi ultrapassado devido a um erro ficando assim na 3ª posição.

A próxima prova do MX Ribatejo decorre no dia 12 de março, na Póvoa de São Miguel.