Árbitros reunidos em Almeirim

O Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo (NALT) vai promover no próximo dia 16 fevereiro (quinta-feira) às 21h, na sua sede o Auditório do Estádio Municipal em Almeirim, uma Tertúlia.

Hélder Pardal, Joaquim Lamarosa, Jorge Maia e Rogério Ribeiro são os elementos convidados para participar nesta jornada em que a sua vasta experiência e conhecimento teórico-prático serão seguramente uma mais valia para todos.

“Não percas a oportunidade de estar diante de grandes referências na arbitragem que te possibilitam uma partilha na primeira pessoa. O NALT convida todos os interessados a estarem presentes em mais uma jornada em prol da nossa arbitragem”, diz o Núcleo.