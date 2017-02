Dia dos Namorados celebra-se em Almeirim: Restaurantes pedem mais 20 % de rosas

A Câmara Municipal de Almeirim vai oferecer rosas aos casais que tenham um jantar romântico a dois nos restaurantes da cidade no próximo dia de S. Valentim, 14 de fevereiro. A Câmara Municipal de Almeirim apontava para necessitar de 2500 rosas para oferecer este ano, mas os restaurantes estão a solicitar mais pelo que tudo aponta que deverão ser distribuídas perto de 3 000 rosas pelos restaurantes. .

Tal como o ano passado, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR), que tem sede em Almeirim, vai oferecer um copo de vinho rosé, espumante ou branco das adegas do concelho e da região.

Estas iniciativas realizaram-se com enorme sucesso e este ano volta a repetir-se, com o objetivo de apoiar a restauração local.

Luis Castro, Presidente da CVR , diz que “é uma iniciativa conjunta que surge naturalmente depois do que fizemos com a autarquia no verão e que correu muito bem e a ação do ano passado. Achamos que correu bem e devíamos repetir”.

Em 2016, estimou-se que a iniciativa gerava um impacto na economia de quase 100 mil euros, podendo terem sido servidos perto de cinco mil jantares neste dia.