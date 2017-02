Entidade do Turismo reúne com autarquias e restaurantes em Almeirim

A Entidade de Turismo do Alentejo / Ribatejo promove amanhã, dia 10 de fevereiro, uma reunião com representantes dos restaurantes e das onze autarquias que integram a instituição para apresentar e debater o referencial que está na base do processo de Certificação dos Restaurantes Ribatejanos.

Durante as sessões – a decorrerem no salão nobre da Câmara Municipal de Almeirim, pelas 10h00, e no salão nobre do Município de Santarém pelas 17h00 – vão ser dado a conhecer aos agentes vários parâmetros qualitativos que variam entre a confeção de receitas genuinamente ribatejanas ou a utilização de ingredientes exclusivamente produzidos na região.

Fatores como a decoração, o ambiente ou o serviço, assim como a apresentação de uma ementa constituída, maioritariamente, por pratos tipicamente ribatejanos ou uma carta de vinhos, entre outros, são igualmente decisivos no processo de certificação, cuja adesão é voluntária.

Valorizar o receituário e os produtos da Lezíria do Tejo, garantir a qualidade do serviço dos restaurantes, prestar informação de excelência aos turistas sobre a gastronomia e produtos endógenos, e consolidar o produto turístico gastronomia e vinhos são os objetivos principais do projeto.

Financiado pelo Alentejo 2020, o projeto contempla ainda a edição do Guia de Restaurantes Certificados e criação da Carta Gastronómica da Lezíria Ribatejana, uma ferramenta considerada fundamental para a divulgação da excelência dos sabores e saberes tradicionais da região.