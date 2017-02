O Footkart vai organizar no dia 18 de fevereiro um Workshop em Fotografia desportiva com Rui Louraço. A ação está marcada para o o Auditório do Estádio Municipal de Almeirim e haverá diplomas de formação para os presentes. As inscrições irão decorrer numa fase inicial (até amanhã) para os treinadores e delegados e posteriormente (a partir de sábado) para todos os pais do Footkart.

A formação vai começar pelas 16h30m.