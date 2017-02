Choque em cadeia provoca um ferido

Um ferido ligeiro é o resultado de um choque entre três viaturas ligeiras, na estrada municipal nº578, junto à entrada do Kartódromo de Almeirim. O choque deu-se cerca das 20h deste sábado, dia 11 de fevereiro, no sentido Fazendas – Almeirim.

Segundo foi possível apurar no local, estaria uma viatura parada na via e no momento da travagem os três carros chocaram. O piso molhado terá contribuído para o desfecho da situação que provocou o corte do trânsito, nos dois sentidos, durante mais de uma hora.

O ferido ligeiro foi transportado ao Hospital Distrital de Santarém pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim que estiveram no local com duas viaturas e cinco elementos.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.