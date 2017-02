Atletas almeirinenses brilham em convívio Internacional de Rugby

Decorreu sábado passado no Polidesportivo “La Granadilla” em Badajoz, o II Convívio internacional de rugby daquela cidade, referência nos torneios de formação da Península. De realçar a enorme adesão de clubes espanhóis e portugueses num total de 12, com 550 atletas nos escalões sub 8-10-12. Pedro Caetano, Manuel Caetano e Tomás Segurado foram os re presentantes ribatejanos neste evento.



A edição deste ano reflectia sob os valores do desporto: “Escola de rugby, Escola de vida”. Com um clima muito adverso, jogaram-se 105 jogos em quatro horas e no final os jovens jogadores receberam as insígnias de participação.

Para além do espírito presente em todos os jogos e disputas de bola, há a salientar a grande participação do RC Santarém e também o brilhante desempenho dos irmãos almeirinenses Manuel e Pedro Novais Branco Caetano que representando o Sport Lisboa e Benfica Rugby, demonstraram estar à altura de tão prestigiado evento internacional. Participaram ainda no torneio o Badajoz, Montemor, Elvas, Direito, S. Miguel, Técnico, Agronomia, C. Sevilha, Cáceres e o Mairena.