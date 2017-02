Depois do Bernando Mendes do Futalmeirim, o domingo foi madrasto para mais dois atletas de equipas do concelho de Almeirim.

Carlos Madureira, jogador do Paço dos Negros, lesionou-se com muita gravidade ao fazer uma ruptura tendão aquiles. O atleta vai ter que se operado e enfrenta uma paragem que pode chegar a um ano.

Conduto, do U. Almeirim, depois de uma entrada muito violenta do jogador do Amiense, fez uma fractura do perónio. O jogador unionista vai ser operado nas próximas horas.