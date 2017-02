Pedro Ribeiro recandidata-se

Pedro Ribeiro vai encabeçar a lista à direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim. As eleições estão marcadas para o dia 1 de março.

Corria o ano de 1946, quando começaram as primeiras reuniões com vista à formação dos Bombeiros de Almeirim. Em primeiro lugar, constituiu-se uma Comissão de quem faziam parte: O Tenente Francisco de Freitas Moura, Luís Vasconcelos Dias e Deodato da Mota Cerveira, isto acontece em 1946 e na altura a Corporação seria Municipal, porque o Tenente Moura era Administrador do Concelho de Almeirim.

O quartel da Associação dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, foi inaugurado em 3 de Junho de 1951, pelo Governador Civil de Santarém, com a presença de um representante do Inspector de Incêndios da Zona Sul, além de outras entidades oficiais. Elementos das corporações de bombeiros de Santarém, Alpiarça, que formaram em conjunto com Almeirim, a Guarda de Honra, e muita população.