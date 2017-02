Empresária burlada em Almeirim

Uma empresária de Almeirim foi burlada por uma outra mulher em perto de 700 euros.

O caso aconteceu, recentemente, e pelo que o nosso jornal apurou, uma mulher fez compras no valor de 700 euros numa loja e no momento de pagar disse que se tinha esquecido do cartão multibanco. A burlona disse que ia buscar o cartão e deixava ali a mala com os seus pertences.

A empresária ficou à espera que a mulher voltasse para pagar os 700 euros dos artigos que tinha levado e para levar a mala, mas a burlona não apareceu. Foi aí que verificou que a mala estava vazia.

A empresária já apresentou queixa na GNR.

