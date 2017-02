Empresários aplaudem aposta no dia dos namorados

Joaquim Pinheiro, José Valério, Sérgio Rodrigues e António Martins são todos proprietários de restaurantes em Almeirim e fazem um balanço muito positivo do dia dos namorados.

Joaquim Pinheiro, do prestigiado Restaurante O Pinheiro, diz que “correu maravilhosamente bem” deve ter servido 300 refeições e que “esta iniciativa deve continuar porque está a ir no bom caminho”.

Na Tertúlia da Quinta, Sérgio Rodrigues destaca que o “balanço é positivo, tivemos música ao vivo e algumas iguarias a que se juntou a ação da Câmara e acho que valeu a pena”.

No Restaurante o Forno, o dia de fecho semanal até foi alterado para festejar o dia dos namorados e “foi um dia muito bom de trabalho. A iniciativa da Câmara é muito boa e ajuda toda a hotelaria do concelho”, disse a O Almeirinense António Martins (Tó do Forno), proprietário do Restaurante O Forno.

Em Benfica do Ribatejo, no famoso Constantino das Enguias também se festejou o dia dos namorados e José Valério sintetiza que “foi um dia cheio, óptimo e deve continuar”.

No CV News o balanço “foi muito positivo, a casa esteve sempre cheia e que a iniciativa da autarquia ajudou muito”, disse o proprietário Bruno China.

“Uma aposta que vai na quarta edição e que tem tido cada vez mais aderentes, quer de restaurantes, quer de visitantes. Um dia importante para a economia local”, concluiu Pedro Ribeiro.