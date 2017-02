Agressões à porta da escola

Duas jovens de 14 e 15 anos dizem que foram agredidas, esta sexta-feira dia 17 de fevereiro, à porta da Escola EB 2,3 de Fazendas de Almeirim. As jovens conseguem identificar uma agressora com 16 anos e relatam que existiam mais alunos no local onde foram feitas as agressões.

As agressões terão ocorrido perto das 17h, junto à paragem do autocarro mesmo em frente à escola, e depois de nos últimos dias já terem sido alvo de injúrias.

As alunas agredidas foram assistidas no Hospital Distrital de Santarém e tiveram alta, ainda que tenham sido recomendada vigilância para as próximas 48 horas. Ao Jornal O Almeirinense fonte das alunas garante que nas próximas horas vai apresentar queixa na GNR.

(em atualização)