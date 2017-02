O Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo organiza uma sessão com o árbitro da 1ª Liga João Mendes, o Comentador Desportivo Nuno Presume, o Presidente A.C. Alcanenense José Torcato e o Treinador de Futebol Gonçalo Silva. Esta sessão teórica será no dia 2 de março (quinta-feira), pelas 21.30 horas, com o tema “O Nosso Futebol Distrital”.

O NALT convida todos os interessados a estarem presentes em mais uma jornada em prol do nosso Futebol.