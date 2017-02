Câmara continua campanha contra internet insegura

Todos os anos a Cãmara Municipal de Almeirim marca sessões nas escolas, no sentido de sensibilizar as crianças para uma utilização das tecnologias e da Internet, de uma forma mais saudável, segura e produtiva, alertando para os perigos efetivos que possam representar, desmotivando a utilização abusiva e sem retorno e fomentando o seu uso no processo de aprendizagem e de aquisição de conhecimento.

As ações têm decorrido na escolas do concelho com o responsável da autarquia pela área informativa, António Pisco.