Semáforos da Tapada com três led´s

Os semáforos na Tapada têm, desde o início da segunda quinzena de fevereiro, led´s e três cores pois até aqui era apenas o laranja intermitente e o vermelho.

Em setembro do ano passado, o Almeirinense já tinha noticiado que depois da redução da fatura, em cerca de 90% do consumo energético, com a utilização de LED’s na iluminação rodoviária, Pedro Ribeiro anuncia que a Câmara Municipal de Almeirim vai investir um milhão de euros na mudança da iluminação pública.

A medida anunciada terá a recuperação do investimento em cerca de três anos sendo que já foram trocadas, numa primeira experiência, cerca de 600 luminárias, ficando agora a faltar cerca de 6400.