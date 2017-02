População ajuda na recolha de medicamentos (c/ fotos)

A Jornada de Recolha de Medicamentos, principal iniciativa do Banco Farmacêutico, realizou-se no dia 18 de fevereiro. Esta iniciativa abrangeu 215 Farmácias aderentes, que tinham como objetivo recolher medicamentos para auxiliar 100 instituições de solidariedade social, em 16 distritos de Portugal: Viana do Castelo, Braga, Porto, Bragança, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Em Almeirim a iniciativa realizou-se na nas farmácias BARRETO DO CARMO, CENTRAL, CORREIA DE OLIVEIRA, MENDONÇA, Fazendas de Almeirim farmácia MODERNA e Benfica do Ribatejo farmácia HIGIENE.