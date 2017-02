Tigres assinala 40 anos do clube com grande torneio

Num ano em que H.C. Os Tigres comemora o seu 40.º aniversário, realiza-se nos próximos dias 25 e 26 de fevereiro, a terceira edição do Torneio de Carnaval do Hóquei Clube “Os Tigres”. Com a presença de cerca de 300 atletas nos escalões de Benjamins, Escolares e Sub-13, e em representação de equipas de norte a sul do pais.

“Serão assim dois dias repletos de muito hóquei em patins e com a habitual animação destes torneios, em que mais importante que os resultados desportivos, está o convívio entre os jovens no seu processo de crescimento. Venha participar na já habitual festa do Hóquei no Carnaval em Almeirim”, sublinha a direção do clube ao nosso jornal.