Tomás Evaristo atinge final de pares em Santarém

O tenista da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, Tomás Evaristo, atingiu a final em pares no escalão de Sub18 do Torneio Carnaval, promovido pelo Clube Ténis de Santarém.

Na final, ao lado de Miguel Vieira, do CLAC Entroncamento, Tomás Evaristo saiu derrotado frente a uma dupla da casa: Miguel Vaz e António Seabra, por 2/6 6/0 e 10-8 no decisivo Super Tie-Break.

Também na competição de pares de Sub18 participou Bernardo Nunes, que ao lado de Francisco Pedro, do CIT Leiria, perderam frente à dupla vencedora por 6/0 e 7/5.

Em singulares, Tomás Evaristo perdeu na ronda inaugural, enquanto Bernardo Nunes venceu João Barros, do Cartaxo, por 6/0 e 6/2, perdendo depois frente ao seu parceiro de pares, Francisco Pedro, pelos parciais de 6/7 6/0 e 10-5 no Super Tie-Break.

No escalão de Sub14, Pedro Valverde defrontou na ronda inaugural o 2º cabeça-de-série, Guilherme Coelho, do ARC Valongo, cedendo pelos parciais de 7/5 e 6/3.

Entretanto, no Bom Sucesso Tennis Academy, João Trindade ficou pela fase de grupos em Sub12, com os mesmos pontos dos dois primeiros classificados, mas cedendo na diferença de jogos. Já Lourenço Trindade passou a fase de grupos, cedendo na ronda inaugural da fase final frente a Gonçalo Ruas, do São João Tenis Clubes, por 4/1 e 4/0.