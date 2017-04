ATL´s juntam-se em torneio

A Academia Class 20 juntamente com a Componente de Apoio à Família, Os Conquistadores, Clube dos Infantes e o Centro Paroquial de Almeirim organizaram o sétimo Encontro Desportivo Inter Atl’s que decorreu entre os dias 10 a 12 de abril.

“Este encontro visou sedimentar a amizade, fortalecer relacionamentos, trocar experiências, ensinar às crianças a diferença entre um encontro desportivo e uma competição de futebol, no qual a amizade é a verdadeira vencedora não havendo lugar para vencidos. O VII Encontro Desportivo Inter Atl’s decorreu no campo sintético do Estádio Municipal e consistiu em momentos distintos: jogos de futebol e demonstração de coreografias das claques”, destacou a organização.

Um encontro desportivo onde a “amizade” é o lema. Este ano, foram mais os participantes e houve uma novidade que foram os jovens árbitros, do ATL Classe Vinte, que fizeram uma formação para poderem ajuizar este encontro de alegria com regras.

Para finalizar estas atividades realizou-se um lanche convívio no dia 12 de abril no pavilhão Alfredo Bento Calado, onde se realizou o encerramento, seguido de entrega dos trofeus às instituições presentes.