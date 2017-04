Pré aviso de Greve: Escolas podem fechar

Centenas de trabalhadores não docentes são esperados numa manifestação agendada para o dia 21 de abril em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa. As reivindicações vão no sentido da integração de precários e mais funcionários nas escolas.

Os Trabalhadores, segundo o sindicato, reclama, por:

– Fim da crónica falta de pessoal;

– Integração imediata de todos os trabalhadores precários;

– A revogação da portaria de rácios – Negociação de uma nova portaria de rácios que corresponda às necessidades da Escolas;

– Reposição/Criação de Carreiras Especiais para todos os trabalhadores não docentes, com valorização remuneratória e redução da idade da reforma!

– Negociação do Caderno Reivindicativo dos Trabalhadores não docentes!

– Não à municipalização- Não à desresponsabilização por parte do Governo , que visa a destruição da escola pública e universal e que, a médio prazo, leva à sua privatização!