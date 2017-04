Greve fecha escolas em Almeirim. Em Fazendas tudo a funcionar a 100%

A greve dos funcionários das escolas está hoje a afetar algumas escolas no concelho de Almeirim.

Pelo que o nosso jornal apurou estão encerradas as Escolas: Canto do Jardim (P3), Febo Moniz e Benfica do Ribatejo (Escola e Jardim de Infância). Todas as outras escolas do Agrupamento de Almeirim estão a funcionar normalmente.

No Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim todas as escolas estão a funcionar sem qualquer constrangimento.

Os Trabalhadores, segundo o sindicato, reclamam, por:

– Fim da crónica falta de pessoal;

– Integração imediata de todos os trabalhadores precários;

– A revogação da portaria de rácios – Negociação de uma nova portaria de rácios que corresponda às necessidades da Escolas;

– Reposição/Criação de Carreiras Especiais para todos os trabalhadores não docentes, com valorização remuneratória e redução da idade da reforma!

– Negociação do Caderno Reivindicativo dos Trabalhadores não docentes!

– Não à municipalização- Não à desresponsabilização por parte do Governo , que visa a destruição da escola pública e universal e que, a médio prazo, leva à sua privatização!

(em atualização)