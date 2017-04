Já arrancou a “Quinzena da Enguia”, em Benfica do Ribatejo. A iniciativa da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo em cooperação com a Confraria Gastronómica de Almeirim e com a Câmara Municipal teve início esta sexta feira, dia 21 de abril e terminará no dia 7 de maio.

Quem quiser provar uma das especialidades da freguesia de Benfica do Ribatejo pode encontrar nos quatro restaurantes que aderiram à iniciativa: A Cambaia, O Constantino das Enguias, A Padeirinha e o Central do Ribatejo.