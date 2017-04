Taça Ribatejo Juniores: U. Almeirim quer voltar a fazer história

O U. Almeirim está muito orgulhoso pela presença pela terceira vez na Taça do Ribatejo de juniores consecutiva, disse o Presidente do clube.

André Mesquita prometeu ainda, na conferência de imprensa de apresentação, que a equipa de Pedro Rebita vai “fazer tudo, dentro do fair play, para conquistar a segunda Taça consecutiva”.

O U. Almeirim vai jogar no dia 1 de maio, pelas 15h30, no Campo do Bonito no Entroncamento com o Moçarriense. O Conselho de Arbitragem da AF de Santarém anunciou ainda que o árbitro da final será Pedro Lopes.