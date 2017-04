Almeirim a capital do futebol feminino por umas horas (vídeo)

A Federação Portuguesa de Futebol promoveu, no dia 21 de abril, uma ação para potenciar o futebol feminino e juntou quase 400 atletas do primeiro ciclo das Escolas do concelho de Almeirim. Esta ação inseriu-se num projeto nacional denominado GIRLS CHALLENGE e tem como o objetivo a promoção e dinamização do futebol feminino em Portugal.

Sob a égide da Associação de Futebol de Santarém, com o apoio logístico da Câmara Municipal Almeirim e a colaboração dos agrupamentos de escolas do concelho de Almeirim, realizou-se a ação no Estádio Municipal de Almeirim a etapa regional do Girls Challenge.

Esta ação de promoção e divulgação do futebol feminino, destinada a crianças do ensino básico, visando dar a oportunidade de contactar com o futebol, praticando-o num contexto não competitivo. A “Girls challenge” vai no final passar ainda por outros 11distritos de Portugal Continental, sendo Almeirim a cidade escolhida pela FPF no distrito de Santarém.