Simão Duarte já veste à Benfica

O Simão Pedro Duarte já assinou pelo SL Benfica para próxima temporada desportiva e o Footkart mostra-se “disponível para ajudar na promissora carreira do jovem atleta”.

O atleta que nasceu em 2004 e é atualmente o jogador que há mais tempo veste a camisola do Footkart. Simão é médio tem tudo acertado com o clube lisboeta e vai jogar de águia ao peito a partir de 2017/2018.

Numa nota publicada nas redes sociais, a Direção do Footkart elogia o atleta e deseja as maiores felicidades: “Temos a certeza absoluta que até ao final da época irá continuar a trabalhar com a mesma dedicação e empenho para que os objetivos da equipa onde está sejam alcançados. O Footkart está e estará sempre disponível para ajudar na promissora carreira do Simão pelo exemplo que é e pelos Familiares fantásticos que tem e que muito deram ao clube na última década”, destaca o Presidente Vasco Carvalho.