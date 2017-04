Duas centenas de pessoas juntaram-se numa caminhada como alerta pelos maus tratos a crianças que uniu participantes de Almeirim e Fazendas de Almeirim.

No final da caminhada azul promovida pela CPCJ de Almeirim os participantes juntaram-se no Parque Lourenço de Carvalho. Esta iniciativa insere-se no mês da Prevenção dos maus tratos das crianças, que se assinala até final de abril.