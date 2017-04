Torneio José Peseiro: Começa!

O Footkart Escola de Futebol Karting Associação vai realizar nos dias 25, 29 e 30 de abril e 1 de maio, a 11ª edição do Torneio Internacional Prof. José Peseiro. Durante 4 dias, numa organização que envolve cerca de 70 voluntários, passarão pelo estádio municipal de Almeirim 48 equipas, 576 jogadores, 96 técnicos, 48 delegados de jogo, e muitos pais, amigos e familiares dos atletas, num número que deverá rondar as três mil pessoas.

Este ano, a organização pretende novamente dar continuidade ao modelo único em Portugal de um torneio em futebol 6. Há semelhança do sucesso do ano passado, iremos realizar uma fase apuramento que permitirá a quatro equipas passarem posteriormente para o quadro principal do torneio no escalão de Sub8. Esta situação permite a inclusão de um maior número de equipas do distrito de Santarém no escalão de Sub8 (jogadores nascidos em 2009). Grande novidade deste ano é o facto do quadro principal ser disputado em dois dias. Há semelhança de anos anteriores, teremos Footkart, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Club Deportivo Hergar Camelot Helmântica, de Espanha, entre outras equipas de reconhecido nível competitivo do distrito e do país.

No dia 1 de maio realiza-se o torneio no escalão de Sub-11 (com jogadores nascidos em 2006) em futebol 7 com as equipas do Footkart, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, para referir apenas alguns exemplos. Este ano, o 11º Torneio Internacional Prof. José Peseiro tem a honra de homenagear os ex-internacionais portugueses António Simões, Manuel Fernandes, Fernando Mendes e Paulo Futre e o ex-árbitro Jorge Maia, agora Presidente do Conselho de Arbitragem da AFS.

“Respeito, fair play, amizade, formação, ocupação desportiva e a “construção” de uma cidadania saudável de jovens entre todos os intervenientes nos jogos são as máximas que queremos elevar com esta organização, ao mesmo tempo que promovemos a nossa cidade e o nosso concelho”, sublinha Vasco Carvalho.