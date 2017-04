U. Almeirim termina temporada muito negativa

Chegou ao fim o Campeonato Distrital da AF Santarém e os dois representantes do concelho terminaram a prova sem ganhar. O Fazendense empatou a três golos em Tomar e o U. Almeirim perdeu, em casa, com o Riachense por 3-1.

No final do jogo, André Mesquita disse que “todos temos a consciência que desportivamente a época foi negativa e a nível individual e pessoal pior ainda, muitas lesões e muitas delas com um grau gravidade elevado, prejudicando os nossos jogadores assim como e muito as suas famílias, pedimos desculpa por isso, mas o futebol é mesmo assim…”.

O Presidente do U. Almeirim que já anunciou a intenção de em breve deixar o clube agradece “publicamente agradecer a todos aqueles que representaram o nosso clube e que defenderam as cores da nossa cidade, os jogadores, treinadores, diretores, dep. médico, familiares, adeptos, sócios e simpatizantes a todos o meu e nosso enorme obrigado.”

Sobre o futuro, André Mesquita diz que “resta-nos calmante ver e analisar bem, quem verdadeiramente está ao nosso lado, pronto para o desafio e para assumir connosco tudo aquilo que nos propomos que achamos que é justo e que nós e acima de tudo o clube merece.”