Comemorações do 25 abril arrancam cedo e à porta do Presidente

“7.30h da manha. A Banda Marcial de Almeirim no dia 25 de abril toca à porta do Presidente da Câmara. Foi assim com todos os presidentes depois de 1974”, descreve Pedro Ribeiro na sua página de Faceboo k.

Foi desta forma que arrancaram as comemorações no concelho de Almeirim marcadas para o dia 25 de abril e que abrangem todas as freguesias e se prolongam por todo o dia.

Recorde-se que já na noite de 24 de abril, o Centro cultural de Fazendas de Almeirim encheu para a já tradicional noite de fados do dia 24 de abril e a Biblioteca também na iniciativa ler Abril.