O Paço dos Negros não conseguiu, esta terça-feira, dia 25 de abril, conquistar a Taça Amizade do Inatel. A equipa de Ricardo Sardinheiro perdeu nas grandes penalidades por 4-3 com U. Figueirense depois de empate a uma bola no tempo regulamentar.

O Paço dos Negros já conquistou títulos distritais e até nacionais do Inatel, mas a Taça Amizade nunca ganhou.