E a vencedora é … Catarina Vicente

Catarina Vicente é a grande vencedora do 5º concurso de fotografia, com o tema “Prazer de Viajar”, organizado pelo Clube de Fotografia e a Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Almeirim.

Sara Dias ficou em segundo e Mariana Freire em terceiro.

A professora Fátima Condeço disse que “a qualidade está a melhorar superando as expetativas e

o trabalho do júri não foi fácil”.

Já a aluna vencedora, Catarina Vicente, participante noutros concursos de fotografia obteve pela primeira e nunca atinha ficado no pódio

Este concurso tinha como objetivo mostrar e divulgar os valores na área da fotografia e teve como prémios uma máquina fotográfica, cursos de fotografia, semana de férias, entre outros.