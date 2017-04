Taça do Ribatejo: Almeirinenses à conquista do troféu

A Associação de Futebol de Santarém realizou, no dia 24, a apresentação da 40.ª Taça do Ribatejo. A final joga-se no dia 1 de maio no Complexo do Bonito, no Entroncamento, e vai colocar frente a frente, o Coruchense e o Mação.

Na cerimónia de apresentação do troféu, o almeirinense David Silva (terceiro da esquerda para a direita), que alinha no Coruchense marcou presença. Recorde-se que além de David Silva também Nuno Carrapato estará na final do dia 1.

O jogo vai ser dirigido por Hugo Silva e começa pelas 18h.

Este ano, a PSP determinou que as medidas de segurança serão mais apertadas com revistas individualizadas, tendo previsto a abertura das portas para as 17h e as bilheteiras abertas a partir das 15h.