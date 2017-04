Torneio José Peseiro: Grande entusiasmo dentro e fora de campo no primeiro dia

O Estádio Municipal de Almeirim encheu-se de atletas, pais e muito entusiasmo no primeiro dia da 11.ª Edição do Torneio José Peseiro.

“O balanço do primeiro dia do 11.º Torneio Internacional Prof. José Peseiro foi na linha da Apresentação do mesmo no dia 10 de abril, inesquecível. Proporcionamos a 20 equipas um torneio único na sua vida. Jogos competitivos com um enquadramento organizacional e uma apresentação de excelência”, começa por destacar o Presidente do Footkart em declarações a O Almeirinense.

Depois, Vasco Carvalho justifica que “Apesar do recinto de jogos se encontrar em melhoramento a estrutura do Footkart soube contornar as menos valias do espaço no momento e potencializar o que melhor sabe fazer: receber bem, possuir um torneio com um modelo único (futebol 6) e presentear todos os participantes com uma medalha independente da classificação obtida por cada uma das equipas”.

Vasco Carvalho agradeceu ainda à Câmara Municipal, parceiros, dirigentes do clube e amigos do clube que ajudam na realização do Torneio.

Consulte aqui o quadro de resultados.

O torneio prossegue no próximo fim de semana e termina na segunda-feira dia 1 de maio.