Escola de Folclore da Casa do Povo de Almeirim, Argonchile, Moreira da Maia e Serpins vão atual no próximo dia 29 de abril no Cine Teatro, em Almeirim.

Esta é a quinta iniciativa de promoção ao folclore infantil organizada pela Escola de Folclore da Casa do Povo de Almeirim e que conta com o apoio do Jornal O Almeirinense.