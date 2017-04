António Ceia da Silva, Presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, almoçou esta quinta-feira, dia 27 de abril, no restaurante O Central em Benfica do Ribatejo.

A presença de Ceia da Silva no concelho de Almeirim pela realização da Quinzena da Enguia. O evento prolonga-se até dia 7 de maio. Acompanharam António Ceia da Silva, o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, e a Presidente da Junta de Freguesia, Cândida Lopes.