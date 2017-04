U. Almeirim prepara evasão no Entroncamento

O U. Almeirim está a convidar todos os sócios, adeptos e familiares dos atletas a rumarem ao Entroncamento no dia 1 de maio para assistir à final da Taça do Ribatejo de Juniores.

Recorde-se que o U. Almeirim chega pela terceira vez consecutiva a esta final, depois de no ano passado ter conseguido mesmo ganhar o troféu ao Fátima. O jogo com o Moçarriense está marcado para as 15h30.

A saída dos adeptos em transporte oferecido pelo clube está prevista para as 13h e, no final, há uma festa de confraternização na Feteira, pelas 20h.