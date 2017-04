Acidente muito aparatoso: “Foi um milagre”

Um acidente entre e um pesado de mercadorias provocou danos graves em pelo menos um dos carros envolvidos e provocou um grande susto, junto ao conhecido Café Império em Almeirim. O condutor do ligeiro sofreu ferimentos ligeiros no rosto.

O acidente aconteceu quando o ligeiro virava à esquerda e é atingido pelo pesado que o projeta contra a parede do lado aposto.

“Por milagre, o condutor não me magoou nem ia ninguém no passeio senão podia ter sido uma tragédia”, conta uma pessoa no local à edição online de O Almeirinense.

(em atualização)