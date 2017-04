Banda Marcial de Almeirim convoca sócios para Assembleia Geral

A Banda Marcial de Almeirim convocou os sócios para a Assembleia Geral que se realiza esta sexta-feira, dia 28 de abril, na sede da associação, junto ao Largo dos Charcos.

A reunião começa pelas 20h30 e tem como ordem de trabalhos a proposta de ratificação de admissão de sócios, conforme listagem pormenorizada fornecida pela direcção; Apresentação, discussão e votação do relatório da direcção, das contas referentes ao exercício do ano 2016, assim como do parecer do concelho fiscal; Decidir acerca da proposta de aplicação dos resultados que forem apresentados do exercício do ano de 2016 e apresentação de listas e eleição dos órgãos sociais para o biénio 2017/2018.

Na última assembleia realizada a 30 de dezembro de 2016, a direção da associação apresentou as contas desde o ano 2009 como forma de resolver um problema antigo que levou ao corte de vários apoios.