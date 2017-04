Câmara compra máquina para cozer ervas daninhas

A Câmara Municipal de Almeirim adquiriu uma monda térmica para acabar com as ervas daninhas no concelho. Nos últimos anos têm existido novas regras para as curas e com os produtos utilizados, a autarquia tem tido necessidade de fazer muito mais curas.

Disse, na Assembleia Municipal, Pedro Ribeiro que “no passado só se fazia uma cura, agora quase que se tem de fazer todos os meses”.

Para tentar minimizar isto, a autarquia vai passar em breve a usar a monda térmica que atinge temperaturas de 120, 130 e até os 140 graus e esta máquina coze as ervas.