Escola Moinho de Vento abre dia 9

O Agrupamento de Escolas de Almeirim deu conta recentemente que pretendia abrir a Escola Moinho de Vento e Jardim Infância n.º 1 no dia 2 de maio, mas o Agrupamento alterou a abertura para dia 9 por questões logísticas.

Entendeu o Agrupamento que a escola só deve abrir estando reunidas todas as condições.

Esta noticia foi avançada pela edição online de O Almeirinense e já foi confirmada com o Agrupamento. As atividades letivas continuam a decorrer nas escolas onde as turmas iniciaram o ano letivo.