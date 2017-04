Paroquial e Misericórdia de Almeirim presentes na “Expo3Saberes Solidários” no W Shopping

O Núcleo de Santarém da EAPN PT (European Anti Poverty Network Rede Europeia Anti-Pobreza) e o Grupo de Trabalho da Sustentabilidade promovem a “Expo3Saberes Solidários” nos dias 28, 29 e 30 de abril, no piso 0 do W Shopping, em Santarém.

A exposição é promovida pelo Núcleo de Santarém da EAPN em parceria com várias instituições do distrito de Santarém. No espaço dedicado às associações de solidariedade social pode encontrar apresentação e venda de produtos artesanais, workshops, atividades de animação e trabalhos ao vivo, nomeadamente artes e ofícios tradicionais. Também atividades dirigidas às crianças, nomeadamente “A hora do Conto” e pinturas faciais.

No dia 28 de abril teve lugar o “Encontro de dirigentes Impulsionadores de Sustentabilidade” no Auditório da Segurança Social de Santarém.

O Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Almeirim e a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim estão presentes neste evento. Helena Duarte, Diretora Geral da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, esteve presente na abertura.

Conheça aqui a programação:

Dia 28 Sexta-Feira

11h00

C. S. Interparoquial de Santarém

Oficina de Terços – Piso 0

Bolsas e flores em crochet – Piso 0

Exercícios de mobilidade – Piso 2

14h00

ADSCS

Clube Sénior – Piso 0

Oficina de reciclagem – Piso 0

14h30 – 16h00

Santa Casa da Misericórdia de Santarém

Sessão de Psicomotricidade – Piso 0

15h00 – 18h00

C. de Solidariedade Social Nª Senhora da Luz

Oficina de arte em trapos – Piso 0

16h00

Orquestra Sénior do Concelho do Cartaxo – Piso 2

17h00

Inauguração com as entidades

CRIAL- Grupo arco-íris – Piso 0

Dramatização musical – Piso 0

17h30

APPACDM

Poesia de Fernando Pessoa “Todas as Cartas de Amor São…” – Piso 0

Ao longo do dia

C. S. Interparoquial de Santarém

Rosas de papel – Piso 0

Dia 29 Sábado

10h00 – 13h00

APPACDM

Oficina de empalhamento de bancos – Piso 0

Oficina do trapilho – Piso 0

C. S. Interparoquial de Santarém

Rosas de papel – Piso 0

10h00 – 14h00

FARPA

Ginástica cerebral – Piso 0

C. Social Paroquial Santa Marta

Oficina de costura – Piso 0

16h00

FARPA

Oficina de artes plásticas – Piso 0

16h00 – 19h00

Formiga de Asa

Pinturas faciais – Piso 0

Dia 30 Domingo

11h00

Vera Costa – Aula de Zumba

– Calçada 66 Frente ao W Shopping

12h00

ADSCS

Hora do Conto – Piso 0

14h00 – 17h00

C. de Solidariedade Social Nª Senhora da Luz

Oficina de arte em trapos – Piso 0

16h00

DECO

Campanha Sénior + Ativo – Piso 0

16h00 – 19h00

APPACDM

Oficina de croché e renda – Piso 0

17h00

C. S. Interparoquial de Santarém

Hora do conto – Piso 0

19h00

Escola Superior de Educação de Santarém

IssóTuna Tuna Académica – Piso 0

Ao longo do dia

C. S. Interparoquial de Santarém

Rosas de papel – Piso 0