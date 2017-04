A Direcção do Agrupamento de Escuteiros 404 Almeirim iniciou, esta sexta-feira, dia 28 abril as cerimónias das Promessas do Agrupamento.

Nesta sexta-feira realizou-se uma Vigília de Oração (Igreja de Almeirim) e no sábado dia 29 abril realiza-se o Cerimonial das Promessas (Igreja de Almeirim) com concentração: 09h e a cerimónia às 09h30.