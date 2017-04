Atletas conquistam três títulos para 20kms

Tatiana Gonçalves, Catarina Oliveira e Artur André sagraram-se, este domingo, 30 de abril, Campeões Regionais de Provas Combinadas. Artur André e Tatiana Gonçalves atingiram novos máximos pessoais, no Campeonato Regional de Provas Combinadas.



No mesmo campeonato, Beatriz Gameiro sagra-se vice-campeã regional com 3494 pontos um novo máximo pessoal. Guilherme Cavaleiro foi 3° classificado no regional com 3598 pontos também a conseguir um novo máximo pessoal.

Tatiana Gonçalves e Beatriz Gameiro alcançaram marca de qualificação para os Campeonatos Nacionais de Juvenis na disciplina.