Jorge Maia, atualmente Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém, regressou no dia 30 de abril a dirigir um jogo … e logo um derby Sporting vs Benfica.

Este regresso ao ativo foi apenas por um jogo e porque o árbitro é um dos homenageados do 11.º Torneio José Peseiro.

O Torneio decorre no Complexo Municipal de Almeirim até de 1 de maio e é organizado pelo Footkart.