Tatiana Gonçalves sagra-se, este domingo, Campeã regional de provas combinadas com 3652 pontos (novo máximo pessoal), no Campeonato Regional de Provas Combinadas.



No mesmo campeonato, Beatriz Gameiro sagra-se vice-campeã regional com 3494 pontos – novo máximo pessoal.

Ambas as atletas alcançaram marca de qualificação para os Campeonatos Nacionais de Juvenis na disciplina.