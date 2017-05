Nuno Carrapato defendeu duas grandes penalidades mas não evitou a derrota do Coruchense na 40.ª Final da Taça do Ribatejo CAPSUD em Seniores, que esta segunda-feira se realizou no Entroncamento.

O Coruchense esteve a vencer, ainda na primeira parte por 2-0, mas permitiu a igualdade e adiou para as grandes penalidades a decisão do troféu.

O Coruchense dos almeirinenses Nuno Carrapato e David Silva falhou assim o objetivo de conquistar a dobradinha.