As equipas com atletas do concelho de Almeirim terminaram, esta segunda-feira, a participação no Torneio Tejo Cup, que teve como patrono Simão Sabrosa.

Em sub-14, a equipa com atletas do concelho de Almeirim ficou em 4.º lugar depois de ter perdido por 4-0.

Nos sub-13, os almeirinenses perderam por 4-1 e ficaram em segundo lugar.

Simão Sabrosa esteve no Entroncamento para delícia das centenas de míudos e graúdos.