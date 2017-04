Inatel: Paço dos Negros e Marianos ganham nos oitavos de final

O Paço dos Negros ganhou, este domingo, nos oitavos de final do Campeonato Distrital do Inatel apuramento de Campeão. A equipa de Ricardo Sardinheiro venceu o Carapuçanense depois do 0-0 no tempo regulamentar.

Para Ricardo Sardinheiro, o “jogo foi complicado com inúmeras ausências da nossa parte mas mesmo assim fomos superiores e merecíamos a vitória nos 80 minutos. Não o conseguimos e mais uma vez fomos para os penaltis”.

Mas o clube do concelho de Almeirim conseguiu ter “a sorte que nos faltou na 3ª feira bafejou-nos ontem. Agora seguem-se os quartos de final em nossa casa contra um adversário, Seiça, dificílimo é considerado um dos principais candidatos ao título distrital.”

Na série 2, o Marianos e Murta ganhou, também nos penalties, ao Estevense depois de 1-1 no tempo regulamentar.